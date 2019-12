Mikołajki z policyjną „drogówką” Data publikacji 07.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Z okazji Mikołajek stołeczni policjanci ruchu drogowego już kolejny raz zaprosili najmłodszych i ich opiekunów do swojej siedziby przy ul. Karolkowej w Warszawie, by pokazać od kuchni swoje miejsce pracy, opowiedzieć kilka ciekawostek dotyczących policyjnej służby oraz zaprezentować najnowsze radiowozy i motocykle, wykorzystywane m.in. w walce z piratami drogowymi. Nie zabrakło konkursów z nagrodami oraz - jak na każdej tego rodzaju imprezie – waty cukrowej i popcornu.

Punktualnie o 10.00 w sobotę 7 grudnia policjanci wydziału ruchu drogowego otworzyli drzwi do swojej siedziby na warszawskiej Woli dla wszystkich zainteresowanych mikołajkową imprezą. Chętnych do wejścia i poznania kulisów pracy stołecznej „drogówki” nie brakowało. Przez cztery godziny rodziny z dziećmi zwiedzały wnętrza policyjnego obiektu, m.in. salę profilaktyki, w której tego dnia przygotowano dla uczestników wiele konkursów z nagrodami. Policjanci wydziału prewencji oraz warszawskiej "drogówki" opowiadali o swojej pracy, mówili również, jak w prosty sposób zadbać o własne bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz radzili, by także w mieście używać odblasków.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko daktyloskopii, na którym każdy młody uczestnik policyjnych Mikołajek mógł zrobić odbitkę swoich linii papilarnych oraz sprzęt policyjnych antyterrorystów, który wykorzystywany jest podczas zatrzymywania najgroźniejszych przestępców. Można też było nauczyć się udzielania pomocy przedmedycznej, spróbować swoich sił na symulatorze jazdy i przejść tor przeszkód w alkogoglach. Szczególnie najmłodszym dużą frajdę sprawiała możliwość zrobienia sobie zdjęcia na policyjnym motocyklu oraz wejścia do radiowozu, by choć przez chwilę przekonać się, jak siedzi się za kierownicą policyjnego auta. Nie brakowało też dzieci, które chciały mieć buzię lub rączki pomalowane przez strażniczkę miejską. Przez cały czas mikołajkowego spotkania najmłodszym towarzyszył sierż. Borsuk - maskotka stołecznego wydziału ruchu drogowego.

Mundurowi nie zapomnieli również o słodyczach. Dobra zabawa nie mogła się przecież obyć bez waty cukrowej i popcornu. Łasuchy cierpliwie czekały na swoją kolej. Chętnie sięgały też po lizaki, krówki, pierniczki i czekoladowe Mikołaje. Każdy wychodził z uśmiechem na twarzy i z drobnymi mikołajkowymi upominkami.

tekst: podinsp. Anna Kędzierzawska

foto: nadkom. Jarosław Florczak, podinsp. Anna Kędzierzawska